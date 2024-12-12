痛批廖福特捍衛加害者人權　張啟楷情緒激動

白委張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）“立法院”全院委員會今日進行大法官被提名人廖福特的審查，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷就近期重大刑案痛批廖福特“捍衛的是加害者的人權”。他提到“立法院”公聽會上受害者家屬的悲痛陳述，連“立法院長”韓國瑜都忍不住落淚，並質疑廖對“情節最重大”的犯罪定義模糊不清，冷漠地無法回應民眾對司法正義的期待。



12日，“立法院”全院委員會進行大法官被提名人廖福特的資格審查。



張啟楷首先提到兩起轟動台灣社會的重大刑案：一是奪走八條人命的縱火案，受害者全是嫌犯至親；二是知名教師隨機殺人案，受害者家屬至今無法走出痛苦。他不解地質問：“這還不算情節最重大嗎？滅門血案難道不是最悲慘的罪行？”張啟楷的聲音充滿控訴與不平，幾度因情緒激動而停頓。



張啟楷憤怒地指責廖福特過度強調加害者的權利，卻忽略了受害者家屬的淚水與傷痛。他提到，日前在“立法院”公聽會上，一名隨機殺人案受害者的丈夫攜帶妻子的遺物，當場哽咽發言，訴說家破人亡的悲劇。張啟楷說，連一向堅定的“立法院長”韓國瑜都聽到流下眼淚，現場的許多人更是哭得無法自已。張啟楷控訴道：“你說你捍衛人權，可你捍衛的是霸凌者、兇手的人權，那受害者的人權在哪裡？”



廖福特面對張啟楷的質詢，態度顯得平靜而冷漠。他解釋，根據憲判字第八號解釋及《公民與政治權利國際公約》的規定，僅有故意殺人等“情節最重大”的犯罪可適用死刑。而對於案件是否判處死刑，需依個案情節由法官裁量。然而，這樣的回應無法平息張啟楷的怒火。他提高聲調質疑：“所以你認為這兩個案件都不夠嚴重？人民看到的是，你們用最高法院的判決，為兇手減刑，無視家屬的哭泣！”



張啟楷接著引述一名殺警案受害者家屬的話：“兇手的死刑被改成無期徒刑的同時，我們家也被判了無期的痛苦。”他補充道，司法程序對受害者家屬不公，他們在法庭上往往無法充分陳述，感覺被邊緣化。他直言，這種狀況是司法對受害者的冷漠，而廖福特作為廢死聯盟執行委員，顯然無法理解家屬的煎熬。



張啟楷最後表示，他願意安排受害者家屬與廖福特面對面傾談，讓他親自聆聽這些被忽視的聲音。張啟楷說：“我希望你們這些只捍衛加害者人權的人，也能安靜下來，看看這些家屬經歷了多麼難以承受的痛苦。”他進一步質疑，廖福特在日前交給台灣民眾黨的問卷中對死刑存廢態度模糊，要求其正面回應台灣九成民眾反對廢死的立場。



然而，廖福特的態度始終冷漠，未針對廢死議題做出明確表態。他僅表示，願意在有適當機會時，與受害者家屬會面。張啟楷則強調，司法系統不能只是冷冰冰地解釋法律條文，必須更積極地傾聽受害者的訴求，還給社會一個公正的交代。