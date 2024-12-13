吳中書：特朗普對中課高關稅　明年經濟混亂

台灣經濟研究院董事長吳中書接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普選前喊出將對中國進行課徵60%的高關稅，影響中美關係。台灣經濟研究院董事長吳中書接受中評社訪問表示，特朗普從2018年開啟中美貿易戰後，即便經過現任總統拜登執政、如今特朗普回任，都會繼續進行，但會造成通貨膨脹加劇影響，另外也會間接影響台灣，因台灣有些原物料、供應鏈在大陸，對台灣相關製造業都形成壓力，因此他對於明年經濟大環境預測選出了混亂的“混”字。



吳中書，美國西北大學經濟學博士，台灣財務金融與經濟學家，曾任台灣金融研訓院董事長、“中華經濟研究”院長、美國哈佛大學經濟學系訪問學者、富邦銀行、中國信託商業銀行首席經濟學家、東華大學管理學院長、“中研院”經濟研究所研究員等。榮獲東華大學管理學院榮譽教授。



吳中書接受中評社訪問時表示，國際明年的經濟動能應與今年差不多，而在特朗普明年元月20日上任後，美國會趨緩，其他國家表現則是尚可。只不過特朗普上任，的確會造成政策不確定性，特朗普希望能夠增加關稅、降低所得稅、營業稅等，或是對其他國家課一些稅、小費等，特朗普更鼓勵傳統能源的生產，降低老百姓的能源成本，但其實這些政策，有些都是相抵觸的，沒有一致性。



吳中書說，例如減稅這塊，要刪減美國政府支出，其實很難，另外特朗普要用調高關稅來刺激經濟，可是就會增高通貨膨脹，通膨一高，經濟就會有負面影響。整個政策配套，都還要看特朗普上任後如何執行，當然國際的紛擾少不了地緣政治關係，包括俄烏戰爭、以哈戰爭、還有中美之間的競爭、杯葛，會呈現紛亂、混亂，因此他日前對明年的經濟預測選出了一個字“混”。特朗普的政策充滿更多不確定性，明年會是“混”，值得觀察。

