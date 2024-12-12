吳中書：特朗普可能設條件強制台積電移美

台灣經濟研究院董事長吳中書接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普選前喊出台灣搶走美國的晶片生意，需要美國的保護需要付費等語。台灣經濟研究院董事長吳中書接受中評社訪問分析，特朗普希望高科技業、製造業都能在美國生產，因此對於台積電等台灣高科技產業，要求在美國深耕，台積電或許短期內仍有自主的優勢，可是美國可能會提出愈來愈高的規範，比如要求不能出口到其他國家，台積電等高科技產業必須及早有因應作為。



吳中書說，台灣的半導體、高科技產業，在2018年後，陸續於不同國家進行布局，比如美國、日本、德國等，例如台積電就將在這三國設廠，在整體營運上，是做出風險控管。而台積電往美國去的同時，美國也希望製造業都返回美國，高科技也要在美國生產，因此台灣的高科技產業，便要在美國布局甚深。



吳中書，美國西北大學經濟學博士，台灣財務金融與經濟學家，曾任台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院長、美國哈佛大學經濟學系訪問學者、富邦銀行、中國信託商業銀行首席經濟學家、東華大學管理學院長、“中研院”經濟研究所研究員等。榮獲東華大學管理學院榮譽教授。



吳中書向中評社說，短時間雖看不到台積電會被取代，因目前台積電仍領先其他廠商的幅度甚高，短期內還是有競爭優勢。但要擔心的是，美國可能會用一些強制的方式，對台灣的高階科技規範，愈來愈高，比如不准出口到其他國家或地方等方式，這將會影響台積電的布局以及公司的獲利。



他說，雖然美國的加劇規範等狀況還沒有看到，但是可能性很大，台積電等台灣廠商必須要及早因應可能發生的狀況，萬一將來有事，才能比較穩健運轉。



至於特朗普要求台灣的防務預算能提高到占整體GDP國內生產毛額5、10%（目前2.45%）？



吳中書說，台灣適度提高防務預算是必然的趨勢，但有沒有需要提高到特朗普要求的這麼高？短期內是不太可能，因政府編列預算有一定的模式，且有長期的結構水準，要提高到非常高，社會大眾要如何看？還有“立法院”會如何決議？不過適度增加防務預算是可預見。