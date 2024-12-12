敦煌虛擬大使伽瑤在台亮相　靈動可愛超吸睛

敦煌虛擬文化大使“伽瑤”向觀眾問好。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）沈春池文教基金會與敦煌研究院等兩岸團隊在台合辦“妙音莫高—敦煌樂舞專題展”，今天巡迴台中逢甲大學展出開幕，安排敦煌研究院融媒體中心主任杜鵑專題演講，分享該中心近年推廣敦煌文化的成果，並介紹2022年推出的敦煌虛擬文化大使少女“伽瑤”，其活潑大方的性格搭配敦煌元素造型，受到與會者青睞，紛紛拿起手機拍照，反應熱烈。



由沈春池文教基金會、中國宋慶齡基金會、敦煌研究院三方合辦的“妙音莫高—敦煌樂舞專題展”12日到台中逢甲大學展出，展覽開幕式包括沈春池文教基金會秘書長石靜文、逢甲大學副校長唐國豪、敦煌研究院融媒體中心主任杜鵑、前歷史博物館館長張譽騰、國民黨籍台中市議員黃馨慧等人共襄盛舉，主辦單位並安排舞者表演敦煌舞蹈，替展覽揭幕，曼妙舞姿獲得滿堂彩。



眾人在展覽開幕儀式結束後，由杜鵑帶領大家導覽參觀，並舉辦專題演講，以“敦煌文化融媒體傳播”為題，分享敦煌研究院近年來透過多元創新手法推廣敦煌文化的成果。



杜鵑表示，敦煌的文化與藝術之美博大精深，是人類瑰寶，敦煌研究院除了發覺、研究、傳承敦煌的人文風情外，近年也嘗試以更為貼近現代人生活習慣的方法，增加敦煌文化的觸及面向，例如，推出影視作品、與藝人聯名合作、結合電子遊戲設計、打造虛擬形象等，用平易近人的管道，增進大眾認識並感受敦煌之美。



杜鵑特別介紹2022年設計誕生的敦煌虛擬文化大使大使少女“伽瑤”，該虛擬人物取材於敦煌壁畫，原型是聲音婉轉如歌的神鳥“迦陵頻伽”，設計團隊將其擬人化為13歲少女“伽瑤”，外型柔美，身穿敦煌元素服飾，用人格化的內容傳播敦煌文化。會場一亮相，吸引不少與會者拿起手機拍照。



杜鵑指出，敦煌文化博大精深，不乏深奧難懂之處，傳播敦煌文化要拓寬思路、積極創新，讓傳統文化在與新媒體新技術的碰撞中擦出智慧火花，探索打開傳統文化的更多新方式。少女伽瑤在海內外都受到不少民眾喜愛，伽瑤除了在網上活躍，甚至上過綜藝節目、電玩、動畫，未來還能以直播形式直接與網友互動，是推廣敦煌文化相當有效益的載體。