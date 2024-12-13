李明：韓憲政僵局　尹錫悅被彈劾也不會下台

政治大學韓國研究中心主任李明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）針對韓國總統尹錫悅的戒嚴風波，政治大學韓國研究中心主任李明向中評社表示，韓國國會的總統彈劾案應會通過，但尹錫悅依然老神在在，因為彈劾必須送韓國憲法法庭審理，而目前韓國大法官人數不足以開庭，尹錫悅的戒嚴令雖然很缺乏政治頭腦，但他仍能在總統位置上慢慢熬。



尹錫悅12月3日緊急宣布戒嚴，並試圖逮捕國會議員，最後韓國國會投票否決戒嚴令，令韓國政治陷入動盪，14日下午韓國將再度對尹錫悅的彈劾案進行表決。韓國國會共300席議員，執政黨國民黨力量黨有108席，最大在野黨共同民主黨170席，其餘小黨與無黨籍則佔22席，彈劾案通過門檻需要三分之二議員同意，也就是200票。



李明為美國維吉尼亞大學政治與外交學系博士，曾任政大外交系主任、國際事務學院院長、韓國研究學會理事長、日本京都立命館大學客座教授等職，現為政大外交系兼任教授、金門大學國際暨大陸事務兼任講座教授、政大韓國研究中心主任。研究專長包括國際關係、國際衝突與危機管理、東北亞安全、兩岸關係。



李明表示，尹錫悅民調這段時間以來確實不振，在17%到20%之間，戒嚴事件過後更下跌到13%。韓國老百姓對尹錫悅執政之所以這麼不滿，主要還是來自於高度的通貨膨脹，各種家庭用品、食材價格騰飛，還有高房價以及養老金改革遙遙無期。雖然尹錫悅有時出國訪問，在大國之間穿梭的時候，民調可以稍微提升，但是隨後又因他難以處理韓國內部種種問題，包括在野陣營的杯葛，以及尹錫悅夫人金建希涉及一些醜聞，又讓尹錫悅受傷慘重，民調低迷。

