李明：尹錫銳非常親美 韓國人民不買單

政治大學韓國研究中心主任李明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）針對韓國總統尹錫悅的戒嚴風波，政治大學韓國研究中心主任李明向中評社表示，尹錫悅對美相當配合，在韓國被批“親美跪日”，如今尹錫悅對內受挫，加上日本、台灣都是朝小野大，整個東亞都不穩，接下來要觀察美國的印太戰略是否會鬆動。



尹錫悅12月3日緊急宣布戒嚴，並試圖逮捕國會議員，最後韓國國會投票否決戒嚴令，令韓國政治陷入動盪，14日下午韓國將再度對尹錫悅的彈劾案進行表決。



韓國尹錫悅政府非常親近美國，如果尹錫悅失去權力，美國對韓國的掌控是否會下降？



李明指出，對美國最好的情況就是尹錫悅繼續執政，無論是對美國現任的拜登政府，或是即將上台的特朗普政府，如果尹錫悅繼續執政，對美國都是相當配合的，而且是一直想增進對美關係的韓國總統。美國這段時間又一直希望韓國與日本的關係可以改善。



李明表示，而尹錫悅正在加強做這件事，尹錫悅當政以來日韓關係改善明顯，這也使得韓國在野黨對尹錫悅相當不滿，質疑尹錫悅到底是誰的總統？是“親美跪日”還是“跪美舔日”？批判尹錫悅丟光韓國顏面，傷害韓國的獨立外交，韓國在尹錫悅執政下，看上去就好像美國的保護國，也是日本的應聲蟲。

