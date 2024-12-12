林巍：大陸如管制關鍵礦物　衝擊台半導體業

台灣經濟研究院研究第九所組長林巍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）中國大陸商務部3日公告，原則上不許可鎵、鍺、銻、超硬材料、石磨等相關物項對美國出口，並實施更嚴格的最終用戶用途審查。台灣經濟研究院研究第九所組長林巍12日預估分析，若大陸對台灣也進行關鍵礦物的管制，最重可能衝擊新台幣50.1億元，衝擊最大的是台灣半導體產業，若再擴大管制鎂、鈷等相關化學品出口，那最重可能達132.74億元。台灣若拿不到上游的化學品，那將無法生產矽晶圓半導體，必須從其他國家德國、日本替代來源進口。



“中研院”經濟研究所12日舉行“2024總體經濟計量模型研討會”，首場主持人為台灣經濟研究院董事長吳中書、主講人為台灣大學社會工作系教授楊培珊進行“台灣超高齡社會的挑戰與機會”專題演講。第二場“通膨、貨幣、財政”主持人為“中研院”經濟所兼任研究員蔡文禎，發表人“中央銀行”經濟研究處研究員鄭漢亮、台大經濟系博士班張翔、台大經濟系教授何泰寬。第三場“國際供應鏈與風險管理”主持人台經院副院長林欣吾，發表人為台經院研究第九所組長林巍、研究二所副所長林虹妤、助理研究員黃科智。



林欣吾在會中表示，美國總統當選人特朗普上任後，將面臨全球貿易、供應鏈等重要議題，中美之間進行出口管制、礦物管制、關稅等，影響各國。並由林巍發表“國際關鍵礦物資源出口管制對台灣之影響與因應建議”。



林巍說，特朗普聲稱要對中國進行高關稅管制，從2018年第一次上任時，開啟了中美貿易戰、科技戰，各國也參與其中，中國提出反制，去年8月即提出要對石墨、鎵、鍺進行管制措施。這影響台灣重要的半導體產業，在上流原物料部分，必須仰賴進口，因此要探討中國大陸若對台管制，衝擊幅度多大？台灣的政府企業雖都有提過影響不大，但終究還是有影響。

