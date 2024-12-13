路暢平：台針對陸客祭出旅遊限制是觀光自殘

台灣體育運動大學講師路暢平。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月13日電（記者 方敬為）台官方訂定年度千萬國際旅客來台目標失敗，截至今年12月僅700萬人次。台灣體育運動大學講師路暢平接受中評社訪問表示，台灣的觀光逆差反而在疫後更為顯著，陸客銳減是最大的因素，台灣在2019年疫情爆發前，當年度陸客來台占比高達45%，今年截至9月的統計僅占15%，兩岸的觀光旅遊若無法回春，未來恐怕難達千萬來台人次目標。



路暢平直言，現在不管哪種類型的陸客想來台，簽證辦理流程相較疫情前更為複雜，使大陸旅客來台造成一定阻礙，對台觀光表現影響甚鉅，這種針對大陸客祭出旅遊限制，對觀光產業的發展無疑是種“自殘”。



路暢平，亞洲大學休閒與遊憩管理研究所碩士，擁有台官方認證英語導遊證照、國際領隊證照，兼任台灣體育運動大學講師、大葉大學茶產業講師等職，開授休閒行為、休閒服務管理、旅遊產品設計與規劃、導遊領隊培訓課程，曾任台灣蘋果日報召集人。



台“交通部”訂定今年度千萬國際旅客來台確定破功，截至12月3日才超過700萬人次，分析海外來台旅客，日本重返客源市場冠軍，約有118萬人次。不過觀察台人遊日熱潮，今年1至9月破456萬人，預估今年會有逾600萬人次赴日旅遊，台日觀光逆差巨大。大陸來台截至今年10月的統計，僅32萬8676人，加上港澳旅客共有130萬人左右。台人赴大陸旅遊則高達230萬4778人次，同樣呈現巨大逆差。

