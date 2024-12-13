林虹妤：美歐日貿易圍堵　中國有反制措施

台經院研究二所副所長林虹妤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普在第一任任期、2018年開啟的中美貿易戰，開打迄今，影響全球。台灣經濟研究院研究二所副所長林虹妤12日表示，美國、歐盟、日本均祭出去風險化、去中化的政策，圍堵中國，但中國不會衹有挨打，已提出反製作為，因此美、歐、日並不見得完全達成去風險化的目的與成效。



“中研院”經濟研究所12日舉行“2024總體經濟計量模型研討會”，首場主持人為台灣經濟研究院董事長吳中書、主講人為台灣大學社會工作系教授楊培珊進行“台灣超高齡社會的挑戰與機會”專題演講。第二場“通膨、貨幣、財政”主持人為“中研院”經濟所兼任研究員蔡文禎，發表人“中央銀行”經濟研究處研究員鄭漢亮、台大經濟系博士班張翔、台大經濟系教授何泰寬。第三場“國際供應鏈與風險管理”主持人台經院副院長林欣吾，發表人為台經院研究第九所組長林巍、研究二所副所長林虹妤、助理研究員黃科智。



林虹妤發表“國際供應鏈去風險化對台灣產業影響”，指出各界關注特朗普2.0的政策，特朗普將對全球課關稅，美國智庫等單位也都有模擬，全球自2017、2018年起，歷經中美貿易戰、疫情等，如今正值對未來有更多經濟情勢、地緣政治變化的相關政策評估。



林虹妤說，中美貿易戰的開啟，促成結構性的重組，美國、歐盟、日本等國都積極推動去風險化、去中化，近年從中國進口的比重明顯下滑，美、歐、日的政策實施目的、時程各異，但都對中國的態度明顯趨向嚴謹。



她舉例美國，自中美貿易戰開打，對中國的管制愈來愈細緻，包括對中國的電動車、電池徵收管制等，特朗普明年更可能強化對科技出口的管制。歐盟方面，雖無美國強硬，是到2022年疫情後才提出歐洲晶片法、供應鏈法等，意識到中國對歐盟的影響，接著還有新興產業反補貼調查、限制5G設備供應商等措施。日本則是跟著美、歐的腳步走。她說，美國、歐盟、日本採取去中化，替代了2757億美元，其中以電腦、電子產品、光學製品被替代最多，連帶使越南、台灣、墨西哥、印度，成為替代市場。

