黃科智：防ECFA終止風險　台農業須轉型

台經院研究二所助理研究員黃科智。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生變，外界評估有全面取消關稅減讓風險。台灣經濟研究院研究二所助理研究員黃科智12日表示，若ECFA全面終止，台灣出口大陸受影響的金額約10億美元，占台灣對大陸出口總額4.42%。雖說各界認為影響有限，當然對台灣特定農產品民眾生計，影響頗大，因此台灣農業需要轉型發展。



大陸方面分別在2023年底、2024年5月，對台中止ECFA關稅減讓，包括石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，2024年9月則進一步對農漁產品早收項目取消優惠，合計已達180項。



“中研院”經濟研究所12日舉行“2024總體經濟計量模型研討會”，首場主持人為台灣經濟研究院董事長吳中書、主講人為台灣大學社會工作系教授楊培珊進行“台灣超高齡社會的挑戰與機會”專題演講。第二場“通膨、貨幣、財政”主持人為“中研院”經濟所兼任研究員蔡文禎，發表人“中央銀行”經濟研究處研究員鄭漢亮、台大經濟系博士班張翔、台大經濟系教授何泰寬。第三場“國際供應鏈與風險管理”主持人台經院副院長林欣吾，發表人為台經院研究第九所組長林巍、研究二所副所長林虹妤、助理研究員黃科智。



黃科智在會中發表“台灣在大陸市場的進口替代彈性估測–以ECFA早收清單為例”報告。他表示，大陸商務部陸續都有公告ECFA等反傾銷調查，對台灣產品持有意見，逐漸減讓早收清單項目。隨著兩岸政治氛圍滿緊張，早收清單可能面臨全面終止的狀況，因此ECFA若全部終止，需要探討對台灣出口影響多少。



黃科智分析，台灣2023年對大陸、香港的出口占比為35%，ECFA早收清單影響的產品金額約200億元新台幣上下，占台灣整體出口全球的6%，這也是台“經濟部”說過的數據。

