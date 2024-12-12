關懷寒士尾牙宴　新竹竹蓮寺開2百桌暖人心

新竹市寒士尾牙宴席開200桌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）新竹市竹蓮寺今日舉辦歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴，席開近200桌，邀請弱勢家庭共享歲末年終溫馨饗宴。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝竹蓮寺關懷弱勢民眾，每道美味佳餚不僅滿足味蕾，更溫暖人心，期盼更多善心企業團體加入照顧弱勢家庭行列，一同將溫暖散播到社會各個角落。



新竹市今日舉辦寒士尾牙宴，包括邱臣遠、新竹市政府秘書長張治祥、社會處長黃佳婷、民政處長施淑婷、中國國民黨籍新竹市議員黃文政和林慈愛、無黨籍新竹市議員陳啟源等人都到場出席。



邱臣遠指出，“人間處處有溫情”，竹蓮寺秉持“救苦救難、大慈大悲”的精神關懷弱勢，令人深感動容。此次活動透過公私協力共同撐起愛心保護傘，並構建起社會的安全網，市府將持續聆聽地方的心聲，明年度的社福預算在市議會及議長的支持下亦有所提升，市府將持續為市民朋友提供最溫暖的服務，實現“安居科技城，幸福真永遠”願景。



身兼國民黨籍新竹市議會議長的竹蓮寺主委許修睿表示，竹蓮寺秉持觀音菩薩慈悲心，在信眾的支持與愛護下，長期回饋社會公益。寒士尾牙宴的由來緣起於16年前，由當時一位國樂老師邱隆泉率先發起關懷寒士尾牙宴，在邱老師病逝之後就由竹蓮寺持續接手，關懷社會上經濟困頓的弱勢民眾，感謝多年來善心人士們認桌，持續發揮愛心，為寒士們設宴，溫暖眾多弱勢民眾。



新竹市府社會處指出，感謝竹蓮寺的拋磚引玉，讓更多民眾與團體單位得以共同參與，關懷社會上的弱勢群體。透過這樣的號召，希望喚起社會大眾更多的愛心與關懷，讓這份溫暖與關愛傳遞到每個角落，並且持續延續下去。這樣的愛心行動，不僅讓新竹市更加幸福與友善，也讓每一位市民都能感受到溫暖與支持，共同營造一個充滿愛的社會環境。