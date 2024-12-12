超夯景點抹茶山朝聖者眾　步道維護全靠志工

宜蘭礁溪聖母山莊步道因“抹茶山”爆紅，年約16萬人次朝聖。（中評社） 中評社宜蘭12月12日電／宜蘭礁溪聖母山莊步道因“抹茶山”爆紅，年約16萬人次朝聖，熱心山友在林業保育署宜蘭分署號召下，認養步道及周邊環境維護，保有山林的純淨樣貌，不過因實施無痕山林，卻仍有遊客將衛生紙等垃圾遺留公廁，林保署再三呼籲發揮公德心，減少志工隊負擔。



“抹茶山”為近年爆紅的宜蘭景點，聖母山莊登山步道原為天主教朝聖之路，因日籍攝影師“小林賢伍”在IG大讚其為“台灣の抹茶冰淇淋山”，使之成為廣為人知的熱門景點。



林保署宜蘭分署與“礁溪鄉聖母山莊生態發展協會”、“噶瑪蘭山岳協會”及“天主教五峰旗聖母朝聖地”等民間團體，簽署“國家自然步道認養契約”，成立志工隊投入聖母山莊步道維修。



宜蘭分署指出，志工長年付出心力維護步道及周邊設施，透過認養結合眾人力量整合分工，才能保持步道現有優質狀況，維護內容包含步道兩側除草、處理小型落石及坍方、修復土木階梯、撿拾垃圾、維護公廁整潔及發動募款維修山屋等。



由於聖母登山步道現今落實無痕山林措施，公廁內不再設置垃圾桶，僅提供封口袋，供遊客收納自己的垃圾及衛生紙帶下山，但仍有人將擦拭過的紙張等垃圾遺留公廁，增加志工的工作量。



宜蘭分署呼籲，希望遊客發揮公德心，共同維持山林純淨樣貌，將衛生紙裝入封口袋後，連同其他垃圾自行帶走。另外，山區水源因不時有枯水期，建議遊客於通天橋步道入口廁所先行如廁。



聖母山莊步道位在礁溪五峰旗瀑布風景區上方，終點有1處觀景平台，海拔高度落差超過800公尺，全盛時期假日約3千人次，步道滿布登山客，上山還得排隊等候。今年6月登山口處已設置紅外線人流計數器，每天入園約450人次，將做為未來人流管制與環境負荷的參考依據。