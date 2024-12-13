曾偉峯：王金平的新論述優勢在於代表本土派

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍前“立法院長”王金平日前拋出兩岸新論述“治權互不隸屬，主權同而不分”。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社訪問表示，王金平的論述概念仍是來自中國國民黨一貫的兩岸主權論述，也有觸及“兩岸一中”的概念，但綠營不太可能接受王的論述，賴清德已經很清楚地說明“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”了。



曾偉峯說，王金平比較具有優勢的地方是代表台灣本土派，可以吸引一部分希望跳脫藍綠意識形態惡鬥的年輕選民、希望兩岸和平的選民，但要讓台灣民眾認同，恐怕還要更多努力。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員。



曾偉峯接受中評社訪問表示，治權與“主權”的論述並不新，兩岸的治權與“主權”論述在1980年代就開始了，這個話題一開始是針對香港的治權與主權如何處理，後來也拿來討論台灣，治權方面比較沒問題，但爭議是在“主權”，而王金平的論述比較新的應該是“主權同而不分”的概念，但也沒有跳脫“主權”歸屬的爭議，且王金平並沒有說清楚所謂的“同”是同在哪。



曾偉峯說，若沒有說清楚“同而不分是同在哪”，就沒有政治基礎去讓兩岸進行討論，當大陸認為是同在中華人民共和國，我們認為是同在“中華民國”，最後就又回歸到九二共識所謂的“一個中國各自表述”。王金平的概念很大程度也是來自於國民黨一貫的兩岸主權論述，也有觸及“兩岸一中”的概念，因此又會回到九二共識，藍、綠與大陸三方解讀不同。

