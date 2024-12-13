中評鏡頭：屏東大鵬灣遊湖船　一覽灣域美景

屏東大鵬灣距離高雄市約1小時車程，常有團客來搭遊湖船。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月13日電（記者 蔣繼平）位於屏東縣東港鎮與林邊鄉交界處的大鵬灣，是台灣西南沿海唯一的大型潟湖地形，灣域遼闊，長年發展水上活動，且搭遊艇遊湖算是平價消費，距離高雄約1小時車程，許多在台灣內部旅遊的長輩團總會拉車到此一遊，在雙層遊艇上度過悠閒的下午茶時光，一覽灣域美景，相當愜意。



台灣疫情解封後掀起民眾報復性出境旅遊，導致今年台灣內部旅遊市場不景氣，南台灣知名度假勝地墾丁大受影響。不過屏東縣內的熱門景點也大洗牌，根據觀光署公布的統計資料，今年1到8月屏東縣最熱門景點前3名分別是車城福安宮、勝利星村創意生活園區、大鵬灣遊憩區。



上榜排進屏東縣內熱門景點前三名的大鵬灣風景區，灣域適合從事水上活動、遊艇活動，發展風帆船、遊艇、遊湖船已有十幾年的時間，前兩項較為專業取向，搭遊湖船偏向大眾化，每人票價按照不同行程約新台幣200元到300元，時間大約30分鐘，若有用餐則視情況拉長時間。



大鵬灣濱灣公園碼頭有建設完備的候船中心及停車場，下午時間有數輛遊覽車載來遊客，因為是平日，所以多為長輩團，這次搭乘的是鵬福公司的雙層觀光遊艇，上下層皆可坐，過程有專人導覽解說灣域風景設施，配上輕鬆音樂，以及提供簡單餐飲，即可在船上度過悠閒的時光。

