劉德海：尹錫悅應會下台 韓國民意一邊倒

台灣政治大學外交系兼任教授劉德海。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）韓國總統尹錫悅因戒嚴令，很可能被國會彈劾。台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳已經表示，將支持彈劾尹錫悅，尹錫悅很可能會被彈劾，憲法法庭應也不敢違反民意，尹錫悅下台下定了。接著改選總統，很可能由在野黨最大黨共同民主黨魁李在明勝選，未來對中、對美路線會有調整，與朝鮮關係也可能會改善，連帶影響美日韓同盟關係。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



韓國總統尹錫悅12日突然就戒嚴發表相關談話，甚至批評在野黨，讓執政黨國民力量黨魁韓東勳對此表示“完全沒想到”，他強調，將統一黨內對彈劾案投下贊成票。



目前韓國情勢發展，尹錫悅會下台嗎？劉德海表示，尹錫悅與自己政黨明顯不合，這次發表錄影演講長達30分鐘，但主要是替自己辯解，呈現出死不認錯特質。這次演說內容強調在野黨是親近朝鮮，國安是他的責任，以及在野黨癱瘓國政，身為總統有這個職責，才發動戒嚴。過程中也衹有調動小部分軍隊，尹錫悅這次演說主要認為自己沒有違法。



劉德海說，尹錫悅還提到宣布戒嚴前有召開內閣會議，閣員是知情，辯解他沒有違憲。尹錫悅不願意按照執政黨要求自動辭職，也不聽執政黨的話，他原本也不是執政黨的人，不贊同執政黨，表明不會下台，認為一切合法。尹錫悅現在把自己當成律師，辯解其行為正當，但執政黨已經有6票決定要挺彈劾。

