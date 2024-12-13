中評鏡頭：大鵬灣濕地曾是軍營　有神秘碉堡

屏東大鵬灣風景區內的鵬村濕地公園，設有賞鳥平台，正對面是一座藝術造景。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月12日電（記者 蔣繼平）屏東大鵬灣風景區距離高雄市約1小時車程，除了豐富的水上活動外，也有不下水的陸域活動，灣域內的鵬村濕地公園屬於秘境，過去曾是軍事營地，長期未受人為干擾，可以近距離觀察紅樹林生態，還可發現神秘的廢棄碉堡。3年前有廠商進駐開餐廳，放養許多可愛的動物，也適合親子活動。



鵬村濕地公園位於屏東東港鎮與林邊鄉交界處，占地約有10公頃，是大鵬灣風景區內面積最大的濕地公園。這裡因為過去曾是軍事營區使用地，長年未受人為干擾，保留了豐富且不受人為干擾的濕地生態。沿著步道走，可漫步在綠色隧道中，距離接觸紅樹林生態。



濕地有建置賞鳥平台，有機會看到包括白鶺鴒、小綠鴆、鶺鴒、赤腹鶇、黑枕藍鶲、藍磯鶇等鳥類。另外路上還會發現一座廢棄的碉堡，大鵬灣在日據時期為日軍水上飛機維修廠，舊址位於大鵬灣國際賽車場附近，而距離2公里外的該碉堡，主要目的是作為監控水上飛機的起飛與降落，屋頂邊緣另有一高出平台，有打旗語、升起各種標誌的用途。



鵬村濕地公園3年前有廠商進駐營運，提供咖啡、輕食、農特產、伴手禮、文創商品販售，此外還飼養許多動物，譬如無毛豚鼠、亞達伯拉象龜，也有寵物雞在草坪上自由活動，包括少見的漢堡雞、日本矮雞等，可愛動物相當多，園區規劃成親子餐廳，轉型成功。



大鵬灣是台灣西南沿海唯一的大型潟湖地形，灣內水域長約3500公尺，寬約1800公尺，面積共有532餘公頃，平均水深2到6公尺不等。原為林邊溪與後寮溪匯流入海處，因水流帶來泥沙入海，再經海流季風漂送形成沙嘴圍成瀉湖，只留下一水道讓海水進出，灣內有豐富魚貝類，早期有許多養蚵人家。