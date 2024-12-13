黃敬平：美想將台灣變成軍火島　陸看穿陰謀

中國國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月13日電（記者 盧誠輝）大陸近日在台灣周遭海域及東海、南海部署近90艘海軍及海警艦艇，並開設7處空域保留區，疑似進行遠海長航軍演，但大陸方面至今並無宣布軍演。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，解放軍只是照著既定的計劃與步驟在進行演練而已，沒甚麼好大驚小怪，賴清德也不用太抬舉自己。



黃敬平分析，美國推動“亞太小北約”其中一個主要目的就是要充實台灣的軍力，讓台灣透過不斷向美軍購來囤積各式軍火武器，最好是能讓台灣由北到南、從東到西都變成彈藥庫，讓台灣猶如美國的軍火島般，而解放軍也早已看穿美國的陰謀，因此才會展開因應進行各式演練。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），以“國防”軍事及新聞傳媒專業起家從政，曾於國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，過去大陸不管是圍台軍演或在東海和西太平洋的軍演，規模都越來越大，且又都是跨戰區和跨兵種的演練，但這本來就是解放軍的工作，沒什麼好大驚小怪。解放軍會利用此時操兵演練，是再正常不過的事，因為等美國總統當選人特朗普上任，中、美之間就會有一連串的經貿和外交談判要進行，解放軍不利用此時操演？更待何時。



他強調，大陸軍演早已常態化，衹有規模大或小的問題，但台灣“國安”高層卻稱這次軍演是衝著賴清德日前出訪而來，還說這是自1996年台海飛彈危機近30年來解放軍規模最大的一次軍演，但這就未免也太抬舉賴清德了，因為大陸根本不會理會賴出訪，解放軍只是照著既定的計劃與步驟在進行演練而已。

