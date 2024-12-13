中評鏡頭：“中研院”原址在南京國子監故地

“中研院”本部在台北市南港區。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）台“中研院”為台灣學術最高殿堂，為府方直屬機構，起源於中國國民黨的國民政府時期1928年，於南京設立，鄰近明代南京國子監故地，首任院長蔡元培。直到國民政府遷台後，1954年設於現址台北市南港區迄今。院內風景宜人、草樹林立，“中研院士”、研究員的學術地位高於一般大學教授，因此孕育不少近代、現代知名的各界學者、政治家等。



“中研院”任務包括人文及科學研究，指導、聯絡及獎勵學術研究，培養高級學術研究人才，並兼有科學與人文之研究。現今院本部位於台北市南港舊庄，並在台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城設有南部院區，另有部分研究所位於台灣大學校總區。



“中研院”研究員、副研究員與助研究員，位階與學術地位普遍高於一般大學教授、副教授與助理教授。“中研院”士是台灣學術界最高榮譽，比如陳建仁擔任過，並出任蔡英文的副手。



“中研院”源自1927年4月17日於南京舉行的國民黨中政會議，起草“中研院”組織法。並推定蔡元培等人為籌備委員，設立物理、化學、工程、地質、天文、氣象、歷史語言、國文學、考古學、心理學、教育、社會科學、動物、植物等14個研究所。1928年4月10日，“中研院”改為不屬於大學院的獨立機關，4月23日國民政府特任蔡元培為首任院長。



“中研院”原址位在南京雞鳴寺南側，鄰近明代南京國子監故地，陸續在南京、上海等地設立10個研究所。抗戰期間曾西遷昆明、桂林、四川李莊等地，抗戰勝利後方復還京、滬。1948年3月26日，“中研院”舉辦首屆院士選舉。



國民政府遷台後，1954年，經時任院長朱家驊多方奔走，在台北市南港現址營建院區。自2012年開始評估設置南部院區，擇定以位於高速鐵路台南車站特定區的沙崙智慧綠能科學城為基地，佔地7.3公頃，2020年9月進駐營運，2024年2月1日成立南部院區服務處。



歷任院長中有蔡元培、胡適、李遠哲等，現任院長是廖俊智，由“總統”任命、任期5年。“中研院”年度總預算達百億多元新台幣，近千名教職員，目前有7處、3室、學術諮詢總會、32個委員會、24個研究所、8個研究中心。環境清幽，植被多，被認為最適合進行學術研究。