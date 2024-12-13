中評鏡頭：台北街頭已濃濃耶誕味　唯美浪漫

台北市信義區香堤大道廣場中央巨大耶誕樹，海內外遊客朝聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）耶誕節將於12月25日到來，台北市信義區香堤大道等周圍都已布置滿滿的耶誕風格裝置，璀璨星海點亮整個台北，大批民眾下班後都前往巨大耶誕樹及周邊朝聖，感受熱鬧且濃濃的耶誕節慶氛圍，浪漫的美景使民眾拍照拍不停，海內外大批遊客都爭相一睹。



台北市信義區的百貨周圍，點起一盞盞的夢幻燈飾，有超過80處絢麗燈飾、40場以上精采展演及19場次鹿鹿快閃隊活動，讓人目不暇給，台北市產業發展局推動造景，營造浪漫氛圍，並陸續推廣耶誕相關活動，有耶誕人偶、人氣啦啦隊隊員等，營造熱鬧氣氛。除信義區外，台北市府也在台北101、東區商圈等地都有耶誕造景。



信義區香堤大道廣場中央，擁有閃耀的耶誕巨樹，霓虹燈光會交織換色，一旁也有耶誕小屋，適合親子、朋友、情侶約會，絕佳的拍照打卡場景。信義威秀中庭隔著松壽路則將會有超巨大耶誕老人，周邊還有巨大耶誕禮物盒。BELLAVITA寶麗廣場有白雪聖誕秘境，主打北國雪地造景，彷彿置身童話般的冰雪王國。統一時代百貨台北店擁有倫敦花園，每晚6至9時整點更有主題燈光秀。