台放話渲染大陸軍演？郭正亮：類戒嚴練兵

台軍方日前發布大陸解放軍於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。(台軍方網站) 中評社台北12月13日電／台“國安”高層10日稱大陸在台海周邊部署超過90艘軍艦，軍事規模幾乎是30年來最大。遭《路透社》引述美軍官員說法打臉，台軍方也強調，未表示過“近30年來最大規模”的說法。前“立委”郭正亮指出政治貓膩，“國安”單位操作輿論，一是蓋掉綠營挺戒嚴醜聞，二是為搞類戒嚴在練兵。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在《亮劍台灣》節目秀出今年大陸3次操演的比較表。他說，1000公里乘以1000公里，這麼大的海域裡，“國防部”說“發現了90條船”？那根本...比芝麻還要小！國軍稱中共北部、東部、南部戰區都有兵力活動，因為他們都有軍艦。背景是賴清德出訪南太平洋3“友邦”並過境美國，主要是過境美國。最後一點來看：大陸有沒有預告？聯合利劍有A、B。這次呢？沒有！



郭正亮質疑，當局稱“否，由“我方”自其他管道獲悉”。“你不覺得很好笑嗎？始作俑者、放消息的，就是你“國安”單位”！而且是賴清德去夏威夷之前就公布了，透過《路透社》。然後，賴清德在吐瓦魯跟關島的時候，怕大家忘記了，再做一次新聞。賴清德回來了之後呢？怕大家又忘記了，再做一次新聞！如果真的是軍演，沒看過有人這樣子發布消息的。



郭正亮強調，如果要說規模，這麼大的海域1000公里乘1000公里，大陸的船或戰機在裡面，比方說47架，以前也發生過。郭自己每天都會看“國防部”公布的海域警示，“國防部”在這方面是盡責的，“也有一天來60架的啊！那你怎麼沒有比照這一次，做這樣子的宣傳”？

