綠佔主席台又鬆手　吳思瑤：盼有修法成績單

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”今天一早7點，在“立院”議場大門一開，就霸佔主席台。但9點開會時間一到，民進黨籍“立委”們還是讓出主席台，讓“國是論壇”順利舉行。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，今天一早排隊希望阻卻選罷法審議，“立法院長”韓國瑜同意“國是論壇”結束後，要求黨團協商，希望大家平和讓今天黑色星期五，希望帶給民眾修法彩色成績單。



吳思瑤受訪說，先說明議事攻防，她手上是民進黨團，希望成為院會審議的議程，包括：第一案“行政院”組織法就是運動部成立、第二案運動產業反對博弈、第三案深化轉型正義，協助被害者權益平反，第四、五案 財稅法案等都是民眾期待的民生法案，以及公營事業預算都希望今天能夠排入議程。



她強調，這些都可看到 民進黨堅持民生優先，讓政治議案擱置處理，為什麼我們一早要排隊集結，目標是窮盡一切力量防堵像選罷法被闖關，這三天協商韓院長主持協商，我們都希望透過協商把民生案排入議程，今天已經排入韓協商的公營事業預算等案，希望朝野有共識的案子優先審議，當然如此，怎麼會急著排審選罷法，放著韓國瑜辛苦協商有共識的案子不管呢？

