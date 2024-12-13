綠委霸佔主席台　藍軍怒轟當家鬧事搞戒嚴

綠委用椅子擋住主席台後門。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團今日上午霸佔議場主席台，還一度用椅子擋住主席台後門，不讓中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜進入。國民黨“立法院”黨團今日上午發動甲級動員應戰，藍委們開完團黨大會後，也進入議場對民進黨籍“立委”叫罵，痛批綠營當家鬧事阻撓韓國瑜開會，更在議場中央擺放布條，指民進黨“搞戒嚴”。



民進黨籍“立委”今日上午搶佔“立法院”議場主席台，防範藍營強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》修正案。國民黨團也發出甲級動員，要藍委們都穿上白色外套備戰。



今日院會議程當中政治性較強的法案包括《公職人員選舉罷免法》，要求罷免連署應附上身分證影本，藉此降低有心人士大量抄寫連署書的可能，助藍委降低被罷免的風險。另外還有涉及稅收分配的《財政收支劃分法》，目前“行政院”可主導分配的預算大約佔台灣稅收7成，地方衹有3成，在野的修法版本希望將比例調整成中央6成，地方4成，提高地方可以主導的稅收比例。



綠委不僅霸佔主席台，更築起防禦工事，在主席台後方的後門前堆滿椅子，不讓韓國瑜進場開會，主席台兩側的走道也擠滿綠委，避免藍委衝上主席台，駐守的綠委還對彼此笑說他們在把守“山海關”。

