許宇甄：雙城論壇是溝通橋樑應被守護

許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）陸委會雖然同意上海方抵台出席預訂17日登場的“台北上海雙城論壇”，卻設下但書，要求中共對台威嚇不得惡化。中國國民黨籍“立委”許宇甄今日表示，雙城論壇是兩岸溝通最後一道橋樑，民進黨卻將戒嚴心態施加於兩岸關係，中斷和平交流之路，就是為了謀取抗中保台的政治紅利。



台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下“隨時延辦”但書，並稱入台名單還要市府補件。台媒報導，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接“審核不過”，陸委會也不通知是否補件等理由，形同“直接封殺”。



“立法院”今日舉行“國是論壇”，許宇甄在會上發言。



許宇甄表示，兩岸關係冰凍三尺非一日之寒，民進黨政府迄今無法打開溝通大門，雙城論壇作為目前兩岸僅存的溝通交流平台之一，具備無可取代的重要性，無論溝通的門由誰打開，能否走進去，關鍵還是在執政的民進黨。



許宇甄指出，雙城論壇即將於17日舉辦，民進黨與其斤斤計較開門的人，不如化被動為主動，良性看待兩岸城市和平交流，而非設立如同戒嚴的但書條款，要求“中共對台施壓情勢不得惡化，否則將隨時延後活動”。當前兩岸關係緊張，反而更需要透過交流堆疊善意，建立雙方相互理解的意識，這才是兩岸和平的基石。



許宇甄表示，賴清德就任後，兩岸關係愈趨緊張，民進黨政府卻不願累積善意，一再利用對抗製造恐懼，這種罔顧交流的重要性、扼殺和平希望的行為，簡直就是對台灣民主韌性與國際形象最大的諷刺。

