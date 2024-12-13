綠委再提週休三日　台官方：須周延配套

綠委李昆澤（中）。（李昆澤臉書） 中評社台北12月13日電／民進黨“立委”、“監察院”院長陳菊外甥李昆澤向“行政院”提出書面質詢關切勞工週休三日、縮短工時議題。對此，“勞動部”表示，考量因週休三日或縮短工時除涉及相關法規修正外，對於勞雇雙方、台灣整體經濟等各方面運作、學生受教權等均有重大影響，須周延配套並取得社會共識。



根據《自由時報》報導，綠委李昆澤表示，今年6月蓋洛普世界調查公布“2024年全球職場狀況報告”，其中台灣僅有41%勞工感覺自己生氣蓬勃，對比芬蘭、丹麥、冰島等多達十數個國家都在60%至70%以上。此外，今年4月多家本國人力銀行做調查，台灣職場平均幸福指數僅57分，平均每日工時近10小時，超過64%勞工過勞，幸福指數為5年來最低。



李昆澤提及，英國、瑞典、日本、美國、紐西蘭、冰島及比利時等世界各國，已於2022年紛紛開始進行不減薪週休三日縮短工時，以改善勞動環境、增進勞動效率之政策試辦，試驗結果顯示出，人員勞動率明顯下降，病假天數減少65%，企業收益並無減少更有微幅提升，然而勞動效率及勞工身心健康出現顯著提升。



李昆澤指出，日本已經將週休三日列入正式官方建議，英國參與試驗企業9成將持續推動週休三日政策，其中更有部分將週休三日列為永久性政策。台灣應仿效世界各國經驗，針對縮短工時議題先期進行研究及規劃，以及職場試辦相關制度提出具體時程。

