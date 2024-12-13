民主學校南下雲林　激發青年參與公共事務

藍委羅智強舉行“民主學校第六期發布，雲林青年來雙贏”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電（記者 俞敦平）“立法院”於今日舉行民主學校第六期發布會，宣布首度將活動帶出台北，於雲林舉辦。民主學校創辦人為國民黨籍“立委”羅智強。多位中國國民黨籍“立委”表示，活動旨在吸引更多中南部青年參與，結合地方特色並提供實務與理論兼備的學習平台。活動內容涵蓋布袋戲參訪、農村教育、地方議員對話等，希望激發青年對公共事務的熱情與實踐能力。



中國國民黨籍“立委”、民主學校創辦人羅智強13日舉行“民主學校第六期發布，雲林青年來雙贏”記者會。中國國民黨籍“立委”丁學忠、許宇甄、張嘉郡、羅智強和參與民主學校的青年們出席。



羅智強表示，自2023年3月開辦以來，民主學校已完成五期，吸引百餘名平均年齡24歲的學員參加，來自不同學科背景的青年，甚至已有部分學員進入“立法院”實習。他強調，第六期活動首度離開台北，選在雲林舉辦，不僅結合當地特色，也藉此吸引中南部熱愛公共事務的青年加入。羅智強還提到，民主學校致力於培育青年對公共事務的興趣，並透過如“不是你想的那樣”的新媒體直播節目，讓學員掌握數位時代的政治敏感度。

