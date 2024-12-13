南投草屯鎮補選激烈　綠指藍假監票真買票

民進黨南投縣黨部召開記者會，提醒檢調加強查察賄選手法。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月13日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長明年1月18日補選，民進黨南投縣黨部今天召開記者會指出，近日耳聞有陣營以高薪、大規模聘雇工作人員，相關手法恐怕是遊走灰色地帶的買票賄選。黨部主委陳玉鈴表示，過去縣內不少選舉有發生候選人以高於法定上限的薪資聘雇工作人員，或以一人新台幣2000元的方式聘雇大量監票人員，“假監票真買票”，呼籲檢調應對此加強查察。



中國國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額訂於明年1月18日補選，國民黨提名縣議員簡賜勝參選，民進黨徵召縣議員蔡銘軒參戰，候選人登記於12月6日截止，無其他人登記參選，補選投票將是藍綠對決局面。



民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡13日召開記者會，揭開“灰色地帶”買票手法，提醒檢調要加強查察，確保乾淨選風。



陳玉鈴表示，過去地方選舉常有假借聘僱工作人員之名行賄選之實，最常見的型態如聘任大量外監人員、各鄰里高薪聘僱工作人員等，以報酬影響選民投票意願。她說，近期草屯鄉親已有風聲傳出，有陣營在鄰里招兵買馬，甚至開出新台幣2萬元的高報酬，招募鄰里選務工作人員，負責助選、動員、發文宣等工作，實際換算下來，恐怕已超過法定競選經費上限！

