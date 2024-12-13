陳其邁攻大位民調高？李喬如：分裂賴、陳？

民進黨高雄市議員李喬如。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月13日電（記者 蔣繼平）TVBS民調中心12日公布民調，有4成2高雄人支持民進黨籍高雄市長陳其邁挑戰2028，引起政壇注意與討論。民進黨高雄市議員李喬如接受中評社訪問表示，目前陳其邁資歷最完備，往上應是爭取“行政院長”職位，不認為陳其邁會有2028的想法，且賴才剛上任第一年，陳其邁市長剛滿四年，講這些太早，感覺是在分裂賴、陳的感情，是要害陳。



李喬如，1957年生，中山大學高階公共政策研究所碩士，連任第八屆的資深民進黨高雄市議員，選區為鼓山區、鹽埕區、旗津區。李喬如曾加入湧言會（已故三立電視創辦人林崑海的海派），目前已退出湧言會運作。



TVBS民調中心12日公布最新民調調查結果，有6成高雄市民對施政感到滿意，最受20歲至29歲市民肯定；另有42%市民支持陳其邁挑戰2028年大選。



李喬如指出，第一，看到陳其邁民調高，當然很歡喜，證明陳其邁是有能力做得好的人才，那做得好的人才需要栽培。第二，做這份民調是要挑撥賴清德與陳其邁的感情。第三，她從陳其邁當“立委”就支持到現在當市長，市長也做到高雄那麼多年輕人支持，她認為，陳其邁當過“行政院副院長”，資歷完整，來做“行政院長”理所當然。



對於民調結果，李喬如表示，所有民調結果都尊重，民調高代表人氣好，但人氣好不見得要選“總統”，但以陳其邁未來的生涯規劃來看，陳其邁先當“行政院長”更恰當，有了民氣來當“行政院長”比較好，且“行政院長”要顧到全台縣市，高雄市民調好，並不代表全國好。

