藍提案譴責經長郭智輝轉移財產　綠未擋

韓國瑜主持院會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日在“立法院”會提案譴責台“經濟部長”郭智輝疑似不當轉移股權，規避公職人員財產申報規定，民進黨團未出手阻擋，讓譴責案直接逕付二讀。待一個月冷凍期過後，將能送入院會進行二讀、三讀。



郭智輝原為崇越公司董事長，接任“經濟部長”前就卸下所有崇越的職務。崇越公司主要業務為代理銷售半導體、LCD等之生產設備，以及積體電路、光纖通訊之光電材料，還有晶圓廠製程系統、測試系統、無塵室系統等。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁先前質詢時指出，郭智輝出任部長之前就轉讓名下所有的崇越股票，但竟然用自己的小孩當人頭，轉到郭兒子名下的公司，以此規避財產申報，規避監督。不過郭智輝當場否認，並表示自己都是依照規定申報。



“立法院”今日召開院會，國民黨團提案表示，針對郭智輝於就任部長前疑涉不當移轉股權，刻意規避陽光法案之公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐、假交易等相關事宜，因此提出譴責案。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜在現場詢問對提案有無異議，民進黨團放手未提異議，韓國瑜進而裁示本案逕付二讀，由國民黨團負責召集朝野協商。



依照議事規則，待一個月冷凍期過後，此案便可交付院會進行二讀、三讀程序。