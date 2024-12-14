逢甲大學漢字文化中心　滿滿中式元素

逢甲大學漢字文化中心一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月14日電（記者 方敬為）台中逢甲大學於圖書館內規劃一處“游翰堂－漢字文化中心”，以傳承書法及漢字藝術之美為主要功能，中心內除了有書寫練習的區域，還陳列文房四寶、字畫、書畫展示等，裝潢並採取東方禪風，空間呈現相當典雅，並不定期舉辦國畫、書法展示，增進學生修習漢字書寫等素養。



逢甲大學以商業及理工科系聞名，但除了投入資源在科技研發上，對於傳統文化藝術的推廣也頗下工夫，2020年在圖書館1樓設立“游翰堂－漢字文化中心”，增進學生理解漢字書寫的重要性。



逢甲大學表示，“游翰”二字，取其“游於藝而弄筆翰”之義，希望打造一個開放又舒適的空間，讓全校師生自由自在地書寫漢字，更期待能成為深耕漢字文化的基地。



該中心區分為書寫、展覽、茶藝與閱讀四大區塊，書寫場域除了提供書寫技法教學，包括毛筆書法、鋼筆書法、篆刻、水墨等，亦可作為全校師生自由書寫漢字的空間。



展覽場域除了常設展外，每年約有六檔以漢字文化為主題的策展，此外，茶藝場域除了教學外，亦開放體驗品茗與練習茶藝技巧。閱讀場域主要是提供碑帖與漢字文化相關書籍的閱讀，亦可作為學習問題討論的空間，是一個完備的書寫空間兼具教學、學習結合書法、篆刻、水墨、茶藝、陶藝及多元性運用的場域。

