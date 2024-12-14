邱世卿：特朗普深知烏克蘭和平需中國協助

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月14日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普日前透露有與中國領導人“溝通”俄烏戰爭議題，但未談到台灣問題，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，特朗普深知在結束俄烏戰爭方面，並非美國單方面能做到，需要中國甚至俄羅斯世界三強合作，因此可預見特朗普上任後，台灣議題非優先考量，並可能成為美中交涉的項目之一。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



特朗普在美國國家廣播公司（NBC）8日播出的預錄專訪透露，曾與中國領導人溝通，要求中國協助烏克蘭實現和平，但沒有提到台灣問題；主持人問，若中國在特朗普總統任內攻台，是否承諾保衛台灣？特朗普答，“我不會說（I never say）”。



邱世卿表示，特朗普面對當前美國執政的民主黨拜登政府持續升級俄烏戰爭事態，必須設法在接任後，能夠順利擺平相關舉措所導致的負面效應，因此可以觀察出，特朗普近期多次透過公開場合，釋放願意與中國溝通、合作的訊息，都是要為了明年1月其正式就任美國總統後的施政作準備。



邱世卿指出，拜登與其幕僚已不只一次對外強調，在拜登任內美國國會所批准的援烏全部預算都會消化掉，所以在拜登剩下的任期當中，美國會加大無論是口頭上或實質上能夠援助烏克蘭的力道，藉此鞏固美國現階段的戰略布局方向，同時也造成特朗普接任的困擾。



邱世卿認為，拜登政府的行為，反映了美國民主黨精英對後特朗普時期的想像，這些舉措可能在增加特朗普未來推行政策的難度，特別是在外交領域。然而，長遠來看，拜登政府的策略是否有利於烏克蘭或歐洲，仍是未知數，甚至可能反而導致美國、歐洲以及烏克蘭得付出更高的代價。