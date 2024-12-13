高金爆原民委員皆綠友友　藍白合力改無給職

無黨籍立委高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 院會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日三讀通過無黨籍原住民“立委”高金素梅、中國國民黨籍原住民“立委”鄭天財所提的《“原民會”組織法》修正案，讓“原民會”16席族群委員改為無給職。高金素梅在議場爆料，原民委員高達14席是綠委的助理、樁腳，這是在霸凌族人。高金發言受到藍委鼓掌歡呼。



“立法院”今日三讀通過無黨籍原住民“立委”高金素梅、中國國民黨籍原住民“立委”鄭天財所提的《“原民會”組織法》，不僅將“原民會”16席原住民委員改為無給職，也要求“原民會主委”一職應由山地原住民與平地原住民輪流擔任。



高金素梅表示，酬庸的族群委員再次霸凌我們族人，“原民會”有16席族群委員，每一席委員都代表不同的族群，但其中14席是民進黨籍原住民“立委”伍麗華、陳瑩的特助、主任、選舉樁腳，也曾有伍麗華特助參選鄉民代表落選，但後來受到伍的推薦提拔，搖身一變變成族群委員，月領新台幣10萬元，年薪135萬元。



高金素梅指出，這樣的結果，被霸凌的是我們的同胞，這樣的謊言必須在“立院”議事殿堂公開，這是標準的“特助國家養”。今天我們修法的附帶決議也要求，原本族群委員的人事費2000多萬元，2026年全部改列成為“原民會”新增員額的經費，讓“原民會”不足的公務員可以補上，讓他們為族人服務。



高金素梅語畢，現場藍委紛紛鼓掌歡呼，接著韓國瑜宣告進行二讀、三讀，儘管綠營提出異議，但仍被藍白駁回，在投票時藍白以57票對48票碾壓綠營。