前金門縣長李沃士收賄判7年半　檢啟動防逃

李沃士。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／中國國民黨籍前金門縣長李沃士遭檢方查出，在2011年間收受賄賂新台幣100萬元，協助廠商取得“金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案”，竟要求金酒公司降低基酒價格，被依照貪污罪嫌提起公訴。一審判刑8年，二審改判無罪，但更一審又逆轉改判刑7年6月、褫奪公權5年。全案再上訴，“最高法院”13日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。



媒體報導，金門地檢署表示，12日該署接獲金門高分檢轉知該件判決定讞之訊息後，已立即指揮金門地區司法警察啟動相關措施，目前確認該員現在金門地區，已於今日送達傳票，傳喚其近期報到執行，傳票已由其本人簽收。



據瞭解，李沃士在簽收傳票時非常淡定，他本人也表示，還沒收到法院的判決書，等收到後再說；目前他正協助籌建玄佑宮，14日還將舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，預估兩岸三地會有來自各宮廟數百名道友參加，他也會到場參加法會。



全案起於，李沃士夫妻被控於2011年7月間金酒公司進行“金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案”期間，接受徐姓金主等人招待，並收受徐男等人以“暑假帶小孩出國旅遊購物”名義所交付的賄賂新台幣100萬元。



雙方達成由李沃士以縣長職權施壓金酒公司，藉此調低金酒酒基售價，並由徐男等人屬意公司得標的約定。此總經銷商案因金酒公司內部有其他雜音，未進入招標程序，徐男等人未能取得此案。

