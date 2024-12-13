高虹安新造型曝光　施淑婷讚氣色好很多

施淑婷今日凌晨在臉書貼出和高虹安的合照。（照片：施淑婷臉書） 中評社新竹12月13日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安久未露面，上次公開露面是在11月4日因“立委”任內涉嫌詐領助理費案到台灣高等法院出庭。新竹市府民政處長施淑婷今日凌晨在臉書貼出一張和高的合照，高最新的妹妹頭捲髮造型也隨之曝光。施告訴中評社，高不只新造型很美麗，看起來氣色也好很多。



施淑婷今日凌晨在臉書貼出一張和高虹安的最新合照，只見高換了妹妹頭捲髮新造型，氣色看起來也相當好。施除了貼出與高的合照外，也發文為高宣傳政績表示，安安市長兌現承諾，20年首度調整，2025年起調高鄰長為民服務作業費每月新台幣2000元、活動費每年2000元，大大提升鄰長服務的品質及量能，更首次編列鄰長意外保險費，保障鄰長為民服務時的安全。



施淑婷向中評社透露，這張照片是日前和高虹安一起受邀出席餐敘時的合影，那天高的新造型很美麗，氣色看起來也好很多，在餐敘中和大家也都有說有笑，心情看起來並未受二審官司影響，大家也都對高的二審官司有信心，很希望高能儘快回歸市府，繼續兌現各項政績。



高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案，7月26日一審被依《貪污治罪條例》判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並即刻遭“內政部”停職。高隨後在臉書發布聲明強調，對判決感到無比荒謬與震驚，將提出上訴，盼二審能還她清白。高的臉書也在7月26日停止更新，目前高已上訴高院，11月4日首次開庭，近期會再開庭。