原民會組織法大翻修　綠委伍麗華轟高金霸凌

原住民綠委伍麗華接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今日在藍白的人數優勢下，表決三讀修正通過《“原民會”組織法》部分條文修正草案，明定“原民會主任委員”由山地原住民與平地原住民輪流擔任，以及將“原民會”的各族聘用委員改為無給職。民進黨原住民“立委”伍麗華在三讀後不滿表示，藍白聯手把原住民權益表決掉，這是霸凌，是歷史傷害。陸續接到非常多簡訊給她表明要抗議，聽說“原民會”可能要自我救濟，要提出覆議或是聲請“釋憲”。這樣的赤裸裸霸凌不可思議，今天做出修法是走倒退路。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤會後痛批，非常遺憾原住民組織法被強行表決通過，經過修法未來“原民會主委”要由平地原住民與山地原住民輪流擔任。這回到殖民時期，落後且退步、歧視原住民的修法。清朝把原住民分為生番與熟番，日據時期分為高砂與平埔，國民政府為了統治分為山地與平地原住民，都是統治者需求，不顧原住民自治。現在2024年竟然還要走回頭路，這件事情非同小可。這是歧視原住民朋友，自我閹割。



吳思瑤也說，第二個爭點是，“原住民委員會”設有16會委員，28年以前就存在的制度，是從國民黨執政就這樣規定，不管誰執政都如此。無黨籍原住民“立委”高金素梅很會造謠，把族群委員打成綠油油、酬庸，為什麼過去馬英九執政沒說半句話，當初“原住民委員會”，不也是國民黨委員推薦，不是嗎？



伍麗華也說，今天在各個“立委”桌上，有個原住民議會聲明，其中有一位賽夏族說，“立委”再大都大不過民族自決。“國家”應保證民族意願，台灣原住民族有16族，成立有議會有9個族群，發出嚴正聲明，看到某些原住民“立委”自我傷害、自我矮化，把原住民權益表決掉，這是霸凌，是歷史傷害。



伍麗華提及，陸續接到非常多簡訊給她表明抗議，聽說“原民會”可能要自我救濟，要提出覆議或是聲請“釋憲”。今天藍白陣營赤裸裸霸凌，不可思議，今天做出修法是走倒退路。



伍麗華表示，高金素梅在台上發言極盡謊言，說族群委員1個月可以領到新台幣11萬多薪資，完全錯誤，還用附帶決議方式愚民，這個科目刪除就是經費歸還公庫，居然用不具法律效益的附帶決議愚民。



民進黨原住民“立委”陳瑩登記發言也說，制度上可以檢討，但不是你們說族群委員沒有代表性就沒有，那是把我們卑南族當塑膠嗎？以前的民族委員會委員，也是高金素梅的助理老婆，連助理老婆都要“國家”養嗎？



“立法院”會11月29日處理“原民會”組織法部分條文修正草案時，藍綠爆發衝突，後來經過溝通，當天會議在未處理該法案下散會。“立法院”會今天開會，繼續處理“原民會”組織法部分條文修正草案。逐條處理階段，在第3條，國民黨“立法院”黨團提出再修正動議，經表決，贊成58位、反對45位，因此通過國民黨團所提再修正動議。



三讀條文規定，“原民會”置主任委員一人，特任，由山地原住民與平地原住民輪流擔任之；副主任委員3人，其中2人職務比照簡任第14職等，另一人職務列簡任第14職等；副主任委員中，2人應由山地原住民或平地原住民擔任，且職務列簡任第14職等者，應具山地原住民或平地原住民身分。



後來處理第4條，朝野“立委”發言攻防，民進黨團反對國民黨團提出的再修正動議。經表決，贊成57位、反對48位，藍白挾人數優勢，通過國民黨團所提再修正動議。



三讀條文明定，“原民會”置委員19人至29人，均為無給職，其中原住民族各族代表應至少一人由主任委員提請“行政院長”就原住民族代表、有關機關代表及學者、專家派（聘）兼之，任期2年，任滿得連任，但委員為有關機關代表者，其任期隨職務異動而更易。

