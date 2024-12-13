藍白大幅刪減農業基金預算三億七千萬

藍白合作大幅刪減農發基金。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電(記者 俞敦平)“立法院會”今天針對台灣民眾黨提案的農業發展基金減列案展開討論，主要聚焦於台“農業部”進口雞蛋專案引發的財政浪費及責任追究問題。經藍白合作，最終成功刪減相關預算。



此次“立法院”審議的第91案，由台灣民眾黨提案，建議減列農業特別收入基金及農業發展基金預算高達新台幣3億7千萬，並要求“農業部”針對過去進口雞蛋的措施進行成效檢討。此案涉及雞蛋進口造成的大量浪費及公共資金管理不善問題，引發社會高度關注。最終在國民黨與民眾黨合作下，相關預算被大幅刪減。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷在發言時指出，“農業部”進口雞蛋專案導致至少5億2千多萬元的納稅人資金浪費。他引用“監察院”報告，強調“農業部”早在去年7月已知雞蛋庫存過多，卻未採取措施，導致5500萬顆雞蛋腐壞，進一步浪費資源。此外，進口雞蛋標示不清，甚至將外國雞蛋標為“台灣製造”，加深民眾的不信任。他主張應大幅削減農業發展基金預算，並要求徹底追究失職人員責任，追回浪費的資金。



民進黨籍“立委”蔡易餘則強調，農業發展基金主要用於協助農民應對產銷失衡及自然災害，若大幅刪減預算，將影響農民福祉。他批評，若因過去雞蛋問題刪減2024年度的產銷調節計劃預算，可能會殃及無辜農民。他也提到，民進黨並不會站在“壞蛋”一邊，支持合理追責，但不應影響其他重要計劃。



中國國民黨籍“立委”張智倫則表示國民黨團將支持民眾黨的提案，並延伸討論政府其他基金管理問題。他批評“農業部”未能妥善監督進口雞蛋專案，導致運送與保存過程出現重大瑕疵，進一步影響民眾健康。此外，他提到台電預算、就業安定基金等問題，指出政府在預算編列上的管理不善。他呼籲刪減不合理預算，並強調應強化對相關機構的監督。



在藍白合作下，成功推動對農業發展基金的削減，該案最終通過削減預算的決議，但相關責任追究及政策調整仍有待後續行動。