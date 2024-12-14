雙城論壇風波　汪志冰語中評：綠心胸狹隘

國民黨籍台北市議員汪志冰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，陸委會卻將102名上海代表團成員，刪減至91人，擋上海台辦主任金梅等入台。中國國民黨籍台北市議員汪志冰接受中評社訪問表示，民進黨、陸委會狹隘心胸，企圖玩兩面手法，最終一事無成，更被所有人民看破手腳。



汪志冰表示，兩岸關係敏感，雙城已有對等、尊嚴、善意、互惠，從以前並未發生過刪除上海團來台名單，此次竟刪了11人，包括金梅等人都被刪掉，民進黨、陸委會此舉的侮辱性遠大於雙城交流的象徵意義，感覺上陸委會根本不想辦成雙城論壇，卻又沒有正大光明理由停辦，實在讓人看笑話。



汪志冰，籍貫四川達州，文藻外語學院德文科、東吳大學德文系學士，東密西根大學文學碩士，6連霸台北市第一選舉區（北投、士林）議員，自2002年擔任議員迄今。歷任全台總工會秘書長、日本亞太經貿研究中心研究員、“經濟部”航天工業發展推動小組專案經理等。



汪志冰說，台灣民主自由，但若民進黨強制將雙城論壇停辦，將會貽笑大方。民進黨很想停辦，卻又不想從自己嘴巴講出來，因此刻意要對蔣萬安挖洞、穿小鞋、甩黑鍋，但兩岸往來，明明最終決策權是民進黨“中央政府”，並非台北市政府，要怎樣和平、友善對待，都是取決於“中央”。可是民進黨卻定調說，視大陸軍演情況隨時立即停辦，甚或逼蔣萬安來背鍋做出不禮貌的回應，實在大可不必。



汪志冰向中評社說，先前雙城論壇辦還沒有確定的拍板時，民進黨籍台北市議員們在議會質詢時還表現很關心、鼓勵加油續辦，結果現在真成行了，又換了嘴臉。民進黨在使用兩面手法，一手表現好像民主、大度，另一手就是小鼻子、小眼睛。



她痛批，她都為陸委會感到尷尬，養了一堆人占位置，兩岸交流都關閉了，一年到頭根本沒事做，如今又對雙城論壇用遮遮掩掩的方式，其實都已被大家看破手腳，陸委會還自以為演得很好，其實有長眼睛的人民，都看得出來陸委會在玩什麼把戲伎倆。