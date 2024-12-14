汪志冰：綠欲斷兩岸交流　藍愈要肩負責任

國民黨籍台北市議員汪志冰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，中國國民黨籍台北市議員汪志冰接受中評社訪問表示，民進黨愈想把兩岸交流的路斷掉，國民黨就愈要肩負起兩岸交流的角色與責任，無論是馬英九、國民黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平，都是分進合擊，促進兩岸友善關係。



汪志冰說，民進黨從台北、上海雙城論壇刪名單的舉動，以及賴清德以往的種種說法，都是想把兩岸交流的路給斷掉，那國民黨就愈要扮演好溝通的角色。有很多台商朋友，不管政黨顏色，其實都很常去大陸，無論是旅遊、經商等，兩岸交流本就是常態。可是民進黨卻要將兩岸交流之門關起來，那國民黨更要扛起責任，不要斷掉交流管道，促進相互瞭解。



汪志冰，籍貫四川達州，文藻外語學院德文科、東吳大學德文系學士，東密西根大學文學碩士，6連霸台北市第一選舉區（北投、士林）議員，自2002年擔任議員迄今。歷任全台總工會秘書長、日本亞太經貿研究中心研究員、“經濟部”航天工業發展推動小組專案經理等。



汪志冰向中評社說，國民黨人才濟濟，無論是王金平、馬英九、朱立倫等，在國民黨內都位高權重，王金平擔任過“立法院長”，馬英九當過黨主席、“總統”，朱立倫當過“行政院副院長”、黨主席，3人分進合擊，各自扮演重要的角色，基本的兩岸政策原則，大家都守得緊，沒什麼太大問題。面對民進黨從上到下，不斷杯葛兩岸、穿小鞋，國民黨就愈要善用過去的經歷、影響力，繼續與大陸友善交流。



王金平提出“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”，未提九二共識。對此，汪志冰認為，其實九二共識仍是非常重要的基礎，否則國民黨就沒有中心思想了，當然這些都是溝通上的技巧，或許國民黨有人認為應該特別強調九二共識、有人認為不用，至少基本大原則不能變。



她說，這就像打球時，有攻擊方、有候補選手，也有外野手等，國民黨就是要展現團隊默契，要知道政黨是靠人民的支持而生存，若有部分台灣民眾對九二共識存疑慮，那王金平或許就思考有無其他說法空間。其實最早兩岸一家親，也是被接受的，後來難免引發爭議，不過在一中原則“你講你的中華人民共和國、我講我的‘中華民國′”之下，大家還是要有個共識。