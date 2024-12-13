秦慧珠：綠刁難蔣萬安　用軍演威脅雙城論壇

國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，陸委會卻將102名上海參訪團成員刪減至91人，擋上海台辦主任金梅等入台。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，民進黨刻意刁難，將雙城論壇上綱到“國安”層級，硬是要將論壇與軍演掛在一起談，藉此累積政治上的相罵本，對大陸充滿敵意，給中國國民黨籍台北市長蔣萬安“穿大鞋”，明年依然會繼續出威脅“國安”的招數。



上海先遣團、上海市台辦副主任李驍東13日已抵達台北，參訪廣慈博愛園區等地，晚宴由國民黨籍台北市副市長李四川接待。14日上海市台辦聯絡處長徐皓等人也將抵達，台北市3名副市長李四川、林奕華、張溫德都會輪流宴請上海團。上海市副市長華源所率主團將於16日抵達。此次陸委會刪除11人名單中，包括上海台辦主任金梅、1名副主任、9名陸媒。



秦慧珠表示，民進黨、陸委會已不是給蔣萬安穿小鞋，而是穿大鞋，刻意進行行政刁難，要將雙城論壇與大陸的軍演混為一談，藉此累積去贏得政治上的相罵本，接著就能與對岸嗆聲。但反倒陸方、國台辦回應都沒有過去犀利、辛辣，而是一直強調希望雙城交流，台北市府也是這樣的立場，唯一就是民進黨、陸委會要從中作梗。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、中國文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。



秦慧珠說，陸委會給雙城論壇設下大大的障礙，揚言視大陸軍演情形，對論壇隨時叫停，祭出這樣威脅的手段，沒有胡蘿蔔，而是將一個大棒子放在陸方與蔣萬安頭上，她認為陸委會此舉非常不得體，因去年蔣萬安率團赴上海時，也是帶了非常多官員、議員、媒體，但上海市沒有拒絕台北方任何官員、議員、媒體。



她說，陸方過去也不會因賴清德、蔡英文的“台獨”言論，去對台北方進行名單上的封殺，陸方是坦然面對兩岸既合作又有點對峙的局面，將所謂政治與市政交流分開來看，不會將“國防”、軍事跟雙城論壇掛勾在一起，定為純粹的雙城交流，因此國台辦主任宋濤、上海市委書記陳吉寧也沒來，而是上海市長龔正來迎接台北團。

