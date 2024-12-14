秦慧珠析馬王朱兩岸路線　各唱各調

國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，馬英九、國民黨主席朱立倫、中國國民黨籍前“立法院長”王金平的兩岸的兩岸路線備受矚目。國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問分析，馬、王、朱是各搞各的、各唱各調，3人雖都不是朋友，但也都不希望兩岸中斷交流，其中王金平退休後，肩負為兩岸事務付出的責任，組成組織致力兩岸交流，就算王不選下任黨主席，也能繼續扮演、穩坐資深大老角色，想選黨主席的人可都要拜訪王。



王金平日前成立“中道和平聯盟智庫”，並研擬提出兩岸新論述，主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”；馬英九則是將於18日率台灣青年赴黑龍江、四川交流。



秦慧珠表示，馬英九、王金平、朱立倫各搞各的，但對兩岸交流的態度倒是都一致，皆不希望兩岸交流中斷。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、中國文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。



針對馬英九方面，秦慧珠說，馬英九創立文教基金會、大九學堂，很喜歡9這個數字，例如日前陸生團就是來台9天，此次馬英九要赴黑龍江哈爾濱餐加冰雪節的青年交流也是9天，有自己的理想，希望餘生推動兩岸青年交流。畢竟馬英九曾任“總統”、黨主席，擁有的地位與歷史位階無法抹滅，要去冰雪交流挺好的，讓台灣學子體驗零下溫度的冰雪，大九學堂還會再轉去四川成都看大熊貓，成都是唐朝詩人杜甫、北宋歐陽修都去過的地方，值得見聞。



至於朱立倫，秦慧珠說，其實朱立倫也沒有要斷絕兩岸交流，朱雖沒有親自去訪陸，但一直都派副主席夏立言、小舅子高思博訪陸，一年去了好幾趟，鞏固大陸台商圈，朱不會放手讓兩岸交流中斷的。