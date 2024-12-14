謝發達語中評：避免戰爭絕對是台灣首要之務

台灣前駐新加坡代表謝發達。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月14日電（記者 盧誠輝）台灣前駐新加坡代表謝發達接受中評社訪問表示，美國總統當選人特朗普日前再次強調從未說過會出兵保護台灣，面對特朗普明年1月20日上任，台灣應提早做好準備，而避免戰爭更是首要之務。



謝發達，政治大學經濟學碩士，1977年進入台“經濟部”工作，曾派駐南非、美國與澳洲，歷任“經建會副主委”、“經濟部常務次長”，2008年轉至“外交部”，派駐瑞士與新加坡，2015年退休。



謝發達分析，讓美國再次偉大是特朗普的最大目標，而兩岸統一是中國的最大目標，特朗普最後若靠著對中國提高關稅而讓美國受益，可能就不會管台灣了，所以特朗普才會強調從未說過要出兵保護台灣這件事情。



他說，大陸堅持要在一個中國原則下才能重啟兩岸協商與談判，但民進黨政府卻仍主張“台獨”立場，那兩岸自然就沒有辦法談下去了。



謝發達強調，避免戰爭絕對是台灣的首要之務，台灣應該要多發揮半導體產業在全球的領先優勢，而不是拿自己的弱勢去跟人家打仗。台灣應多掌握全球情勢才有辦法綜合分析判斷，這就好像下圍棋一樣，要懂得布局，而不是只看到眼前的局。



另外，謝發達也提到，特朗普上任後若真的提高關稅，確實可能會對全球經濟造成一些影響，應該會有一段時間會進入所謂的動盪期與調整期，但特朗普競選時期開出的許多政見，若上任後真的實施，結果也可能會和政策預期產生許多相互矛盾的狀況發生。