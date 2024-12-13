桃園警犬隊成軍６隻拉不拉多掛一線三爪布章

桃園市警犬隊的警犬都是可愛的拉不拉多。（桃園市警局提供） 中評社桃園12月13日電／桃園市政府警察局警犬隊12日成軍，由六名員警擔任領犬員，帶領六隻拉不拉多警犬。即日起執行緝毒、偵巡爆裂物等勤務，將投入明年台灣燈會在桃園等大型活動維安工作。



中國國民黨籍桃園市長張善政12日主持桃市警犬隊成軍典禮。6隻警犬品種皆為拉不拉多，分別為緝毒犬憨吉、布丁及Doha，偵爆犬Hoya、Coco及蒟蒻。張善政替6隻警犬掛上“一線三爪”布章，象徵通過三階段測驗的三級犬階。另授隊徽臂章給隊長翁玉濠與六位領犬員。



翁玉濠表示，今年三月起舉辦領犬員招募，從上百名員警裡挑出六人，錄取率約百分之四。後續經動物保護講習等嚴格培訓，養成專業。與警犬Coco搭配的領犬員吳宥彤說，與警犬相處最困難的是取得牠的信任，Coco屬於慢熟類型，但溫馴聽話，她花了很多時間陪伴Coco而能相處融洽，成為全隊公認的最佳拍檔。



翁玉濠表示，警犬的年紀在1到3歲，估計服役4到7七年，每天訓練課程是上午8點起由領犬員帶著進行服從練習、搜索練習。下午針對個別警犬的不足處加強訓練。



六都中，桃園市是繼新北市、台中市之後，第三個成立警犬隊。六隻警犬已參與過今年雙十節大典、樂天桃園棒球場的大型演唱會、市警局雷霆除暴專案。昨日成軍後的第一個大型勤務將會是五月天樂團的跨年演唱會。接著將投入2025年台灣燈會，協助緝毒偵蒐與反恐防爆等治安維護工作。

