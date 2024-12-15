劉德海：特朗普沒把加拿大放眼裡　何況台灣

劉德海。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）美國總統當選人特朗普即將在明年1月20日就職。台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，特朗普不搞拜登那一套“同盟關係”，“特朗普的想法就是，我是老闆”，連加拿大都不放眼裡，還說歡迎成為我們51州，加拿大這麼大國家，特朗普都沒放在眼裡，那台灣在特朗普心裡又會是什麼？



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



特朗普曾三度公然嘲諷加拿大是美國第51州，還嘲諷加國總理特魯多是“偉大的加拿大州州長”。



劉德海對中評社表示，特朗普上台各國都在調整外交政策。因應特朗普上台，英國為什麼要改善與中國關係？因為知道經濟無法依靠美國，才會改善跟中國關係。拉丁美洲國家也與歐州聯盟簽訂自由貿易協定（FTA）。美國要走單邊主義，外圍國家要相互擁抱，漸少美國經貿負面衝擊，現在其他國家都在自己拉攏關係。



他指出，特朗普第一次上台時，日本2018年就與歐盟簽訂FTA，互相取暖，減少美國的衝擊，大家都已經在因應，衹有台灣還沒有因應，台灣現在應該跟中國大陸改善經貿關係。

