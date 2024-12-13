台東故事館重新開幕　饒慶鈴盼帶來旅遊亮點

台東故事館重新開幕。（照片：台東縣政府） 中評社台東12月13日電／位於台東市中心的台東故事館前身是日據時代的土地登記所，後來演變為台東地政事務所、誠品書店、在地藝文空間等，歷經重新規劃，13日重新開幕揭牌，中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴表示，未來將舉辦主題策展、藝文展演、講座等多元活動，亦為2026年台東博覽會的資訊中心。



饒慶鈴提到，台東故事館過去曾作為台東地政事務所，承襲日據時期建築風貌，是一座見證歷史變遷的重要文化空間。經過重新規劃與活化，故事館將轉型為多功能復合式藝文場域，未來將舉辦主題策展、藝文展演、工作坊與講座等多元活動，帶給居民與旅客豐富的藝術文化體驗。



饒慶鈴表示，此外，更將作為2026年台東博覽會的資訊中心，提前傳遞博覽會核心理念，並結合旅遊服務中心、伴手禮店及微型策展等設計，打造出充滿創意與活力的互動體驗場域，為在地文化與旅遊注入全新亮點。



台東縣政府表示，為慶祝開幕，故事館隆重推出首檔主題展覽《慢熟台東》，以台東特有的“慢”生活氣質為核心，從“人物”、“物產”與“自然”三大脈絡切入，展現台東緩慢熟成的動人之美。



此次特別打造的物產空間，匯聚台東1市、2鎮、13鄉的特色物產，並設置多個沉浸式互動展區，邀請民眾融入展場氛圍，細細品味與這片土地之間的深厚情感。展覽不僅是1場視覺盛宴，更是1場心靈的旅行，帶領大家深入體驗台東的質朴與細膩，引發對在地文化的共鳴。

