高雄左營海軍基地哨口　配合新省道移位

左營海軍基地“中正哨”是營區進出口之一，未來配合新台17線打通將移位置。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月13日電（記者 蔣繼平）高雄市左營區是海軍的大本營，左營海軍基地就在這裡，不過因為省道台17線的中正路在營區內，民眾長年來只能繞道而行。自從2006年啟動台17線貫通規劃，全段的“最後一哩路”終於將要動工，左營海軍基地的“中正哨”未來將往西挪，今天在“中正哨”前方路旁舉行動土典禮，工程預計2026年完工。



高雄市政府工務局13日下午4時舉辦高雄市濱海聯外道路（新台17線）南段二期動土典禮，“內政部長”劉世芳、民進黨籍高雄市長陳其邁，民進黨籍李柏毅，民進黨市議員黃文志、李雅惠，國民黨市議員李雅芬、陳麗珍、陳玫娟，無黨市議員陳善慧等人出席。



由於工程與軍方有關，海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟少將、“國防部”軍備局工程營產中心主任賀志豪少將也與會出席。



省道台17線在高雄市的左營區、楠梓區路段，因為遇到左營海軍基地，因此必須繞行，無法連貫。經過20年努力，最後一哩路終於動工，未來將打通營區內的中正路，現有的左營海軍營區的入口之一“中正哨”也將往西移動位置。



高雄市政府工務局指出，新台17線的左營、楠梓全段7.3公里，從2006年啟動規劃路線，2016年“內政部”核定北段道路經費並隔年動工，並於2022完工。南段在2021年核定，去年第一期動工，第二期橫跨營區較複雜，今年12月16日動工，預計2026年全線通車。



陳其邁致詞時也說，這條馬路曲曲折折，真的靠“中央”、地方通力合作，他要來總結感謝大家，市長任期還有兩年，會與大家在一起，把事情做好。



李柏毅致詞說自己下午在“立院”有8個法案沒有投票，就是要趕來這場活動。內政部長劉世芳致詞也提到李柏毅因為甲動沒到，被罰新台幣3萬元。劉是上屆左楠區綠委，順利交棒給原市議員的李柏毅，兩人互動不錯。