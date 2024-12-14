高雄建案釀道路下陷引關注　區域房價漲三倍　

靠近高鐵左營站及台鐵新左營站的“恆鵬世紀莊園”建案傳出路面塌陷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月14日電（記者 蔣繼平）近年因為台積電進駐高雄市，帶動房地產高漲3倍，昨晚卻傳出一棟施工中的大樓建案出現鄰近路面下陷，電桿傾斜，鐵皮圍欄變形的情形，引起民眾擔憂。該建案是“恆鵬世紀莊園”，靠近高鐵左營站及台鐵新左營站，且一坪（3.3平方米）最高賣破新台幣60萬元，也因此掀起熱議。市府勒令停工後目前已緊急灌漿防止二次災害。



據瞭解，台積電投資新台幣2兆元進駐楠梓產業園區，設置3座2奈米先進製程新廠，第一廠預估2025年第一季營運，第二廠預計同年第三季營運，第三廠今年10月開始建廠。由於將引進約4500位人員進駐，也讓楠梓房市買氣爆熱，當地房價從5年前單坪均價約14萬元，最新實登價中樓層單坪已達43萬元，上漲達3倍。



根據實價登錄網站資料，“恆鵬世紀莊園”預計2028年上半年完工，總戶數783戶，總樓高26樓，基地面積2502坪，建設公司為恆鵬建設，營造公司為開誠工程。2022年10月進場預售。目前已經銷售565戶，實登價格最低每坪新台幣34萬元，最高68.1萬元，均價為每坪48.82萬元。



該建案站前南路側塌陷處正對面有一排民宅，有住戶受訪時表示相當憂心，還指出騎樓地板也因為建案工程導致裂痕，建案工期已進行兩年，產生的噪音與震動都相當擾民，希望能重視公共安全問題以及住戶的生活品質，不要成為惡鄰及夢魘，住戶只想安心過生活，睡個好覺。



高雄市工務局14日表示，該工地13日下午2時發現鄰站前南路側連續壁深10到12米處破損，造成鄰近路面約寬10公尺、長30公尺左右道路面積沈陷，經昨夜緊急灌漿至今天凌晨2時，目前已無持續坍陷之情形。經會同建築師公會以及土木技師公會代表到埸勘驗，公會技師判斷下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡情形。



工務局指出，同時要求承造人勒令停工並緊急施作連續壁外止水灌漿，預防二次災害及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。



高雄市副市長林欽榮14日表示，責成建管處啟動緊急應變機制，同時應於改善期間有專人留守。