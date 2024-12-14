民眾黨中評委增5門檻卡蔡人馬？蔡壁如表態

蔡壁如今日到新竹出席活動前接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨日前悄悄修改了《黨職人員選舉辦法》，新增5條件限縮中評委的候選資格與門檻，民眾黨籍前“立委”、台中市政府有給職顧問蔡壁如今日到新竹出席活動受訪表示，既然是經過中央委員會議通過的，應該也是在公平公正的情況之下，讓法理和黨章的解釋更專業周，沒什麼不對。



民眾黨中央委員11日通過的辦法新增5大身分，包括曾任縣市以上行政首長、曾任“直轄市”、縣市議員以上民意代表、曾任法官或檢察官、具有律師或會計師資格、曾（現）任黨員代表及當屆黨員代表當選人，必須符合其中一項才有資格成為中評委候選人，被外界解讀似乎是在卡蔡壁如人馬。



蔡壁如今日到新竹縣竹北市出席創新創業論壇活動前受訪表示，資格限定既然是經過中央委員會議通過的，應該也是在公平公正的情況之下，沒有說要卡誰，尤其是這一屆民眾黨中評委非常重要，因為對黨員的檢舉案件，希望過去具有法官或律師背景的人，這在法理和黨章上的解釋會更專業與周全，如果能因此把民眾黨中評委的條件拉高，也沒什麼不對。



媒體詢問，對目前外傳民眾黨內部有黃、蔡兩派勢力的看法？蔡壁如笑說，沒有啦，或許每個人都有自己心中的定見，但她相信只要加入民眾黨的人就只會有一派，那就是台灣民眾黨派。



至於民眾黨剛經歷過史上首次沒有黨主席參與的黨代表選舉，蔡壁如則指出，一個正常黨的運作，不應該是有誰在就會怎樣或不會怎樣，也沒有誰不在就沒辦法運作的狀況，他認為民眾黨不管誰在或不在應該都可以正常的運作，因為台灣民眾黨也是一個民主正常的運作模式，所以不管誰在或不在，她相信這個黨依然都會運作下去。