網紅入民眾黨為選舉？柯莉絲汀：不排除

嘉義市知名網紅柯莉絲汀目前是民眾黨創新創業委員會代言人。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍前“立委”、台中市政府有給職顧問蔡壁如14日到新竹出席創新創業論壇，身邊多了一位身材火辣與長相亮眼的嘉義市知名網紅柯莉絲汀(藝名)跟前跟後。柯莉絲汀接受中評社訪問表示，她在約2個月前獲邀加入民眾黨，擔任創新創業委員會代言人，對未來是否參選當美女刺客，她則表示不排除任何可能。



柯莉絲汀，嘉義大學數位學習設計與管理系學士，2018年開始經營自媒體，在臉書和IG擁有逾20萬粉絲，是嘉義市的知名網紅，目前擔任義市觀光宣傳大使、嘉義青創工商聯盟理事長。



柯莉絲汀指出，她會和蔡壁如認識是因為擔任嘉義青創工商聯盟理事長的關係，今年5月她率領約10名嘉義在地業者前往台中市政府拜會，由擔任市政顧問的蔡壁如出面接待，雙方洽談如何加強嘉義市與台中市的青創交流，獲得蔡的正面回應，兩人也相談甚歡。



她說，令人印象深刻的是，當時蔡壁如告訴她自己相當關心青年創業的議題，她也邀請蔡有機會可以到嘉義參訪青創店家，沒多久蔡就真的跟她相約親自到嘉義一趟，兩人一起參觀了許多青創店家，也發現彼此對青年創業的議題都相當有熱忱，兩人才開始逐漸熟識。



柯莉絲汀表示，蔡壁如是一個很真誠的人，跟蔡相處的感覺很輕鬆，想講什麼就講什麼，加上兩人都是有話直說的人，所以感覺特別投緣。



她提到，蔡壁如後來知道她是擁有20萬粉絲的嘉義知名網紅後，便邀請她入黨擔任民眾黨創新創業委員會代言人，她現在經常跟著蔡到各縣市宣講，一起推廣創新創業的理念，並關心各地青年創業狀況與所面臨到的問題。



柯莉絲汀透露，她入黨後經常被詢問是否有參選意願，雖然她目前還沒有很明確的規劃，但因嘉義市也有一個網紅議員顏翎熹，在2022年首次參選就當選，所以未來她也不排除任何可能，只要民眾黨有需要她的地方，她很樂意當個美女刺客到處去衝鋒陷陣。