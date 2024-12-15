高雄駁二動漫開展　軍方秀火力教育民眾

今年駁二動漫祭場上有雲豹八輪裝甲車等來助陣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）一年一度的“駁二動漫祭”連續兩天在高雄市駁二藝術特區登場，可說是南部最大場的動漫同人展，不過今年卻是“動漫展”加“軍事展”，精心扮裝的Coser搭上軍用直升機、雲豹裝甲車、各式軍用武器與各式裝備，可說大秀肌肉，主辦的高雄市文化局表示“多元動漫文化，軍備是主要創作題材，也有助‘國防’教育”。



由高雄市文化局主辦的“駁二動漫祭”今年在12月14日、15日登場，不同以往的是，除了滿滿的精心扮裝的Coser、動漫迷、一般民眾人潮，這次還與“國防部”合作推出的“動漫軍武戰紀”，出動雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機到場助陣。



此外，軍方也在現場設了許多攤位讓民眾進行各種軍事體驗，譬如擺出“狙擊槍、機槍、手槍、對講機”讓民眾盡情試握、試拿，還有BB彈打靶遊戲，模擬駕駛艙體驗，試穿海軍水下作業大隊的潛水裝，最重要的則是結合招募人才攤位進行募兵宣傳。甚至這兩天都有“直升機”起降秀，吸引眾多軍事迷到場拍攝。



來到軍方第一攤的各式武器體驗，現場可看到T74排用機槍、T108狙擊槍、T75K3手槍，現場安排著裝的士兵進行1對1的專業解說，不少民眾、甚至Coser都來體驗拿槍的感覺。一把T74排用機槍就有足足13公斤重，能夠拿起來體驗可以說是千載難逢的機會，吸引許多民眾都搶著排隊、打卡拍照。



由於駁二特區假日都有許多家庭從事親子活動，場地遼闊適合遛小孩，軍方也沒放過大好機會，一對軍用的“MHR-112手持無線電機”給小孩拿著就可以當作對講機來玩，甚至連小孩子都可以做上模擬駕駛艙戴上VR眼罩眼罩來體驗駕駛飛機的樂趣，也不會感到無聊。



有關“動漫展”結合“軍事展”，高雄市文化局長王文翠表示，駁二動漫祭探討多元動漫文化，軍備是主要創作題材，加上軍武擬人化、特攝影視文化中戰隊、騎士、英雄的風潮影響，駁二動漫祭與“國防部”共同推出“動漫軍武戰紀”的企劃，希望能夠促成動漫多元文化發展、有助於“國防”教育與“國軍”形象。