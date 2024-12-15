軍事展搭配動漫祭　民眾說有點違和感

駁二動漫祭許多Coser精心打扮，還有配槍的角色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）今年“駁二動漫祭”連續兩天在高雄駁二藝術特區登場，不過因為結合主辦的文化局結合“國防部”推出“動漫軍武戰紀”，現場有裝甲車、直升機變成軍事展，也吸引部分Coser打扮成軍警到場參加，雖然還是有許多精心打扮成各種動漫角色的Coser，不過還是讓到場的民眾直呼有點“違和感”。



“駁二動漫祭”舊稱“高雄動漫展”、“高雄同人誌創作展”，最早從2008年開始舉辦，今年已邁入第16屆，前3屆在高雄巨蛋舉辦，第4屆開始在駁二舉辦至今，由於駁二藝術特區佔地幅員遼闊，可活動、拍照的範圍非常大，因此駁二動漫祭成為全台場地最大的動漫同人展活動，每年吸引數萬人潮。



不過今年的駁二動漫展，主辦的高雄市文化局與與軍方合作推出的“動漫軍武戰紀”，出動雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機到場助陣，文化局則解釋原因是“開展多元動漫文化，軍備是主要創作題材，也有助‘國防’教育”。



因為主題結合“動漫軍武戰紀”，現場有部分Coser打扮成軍警的模樣，還有人戴上頭罩、拿著手持式火箭筒來參加動漫展。而現場主要還是以精心打扮成各種動漫人物的Coser為主，作品涵蓋相當廣，從主流作品到各種輕小說人物造型都有，有些Coser前方聚集不少攝影師狂按快門，現場可令人感受動漫的魅力。



知名動漫《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《火影忍者》、《HUNTER×HUNTER》等作品的角色都有人打扮，也有人扮成虛擬女性歌手初音未來，還有人扮成漫威系列的雷神索爾，去年改編成動畫上映的《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮也有許多人扮演，也有Coser穿女僕裝、學院風就來參加，十分多元。