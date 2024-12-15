戰鬥直升機現身高雄動漫展　台軍方拚宣傳

高雄駁二動漫展安排直升機起降秀，圖為AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機起飛。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）今年的高雄駁二動漫展，結合軍方舉辦，不僅展示裝甲車、各式槍枝裝備體驗外，更精心安排“直升機起降秀”，讓兩架OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機飛進高雄市區做展示，並在數千人眾目睽睽下起飛，不只軍事迷大呼過癮，連動漫迷、一般民眾都大飽眼福，可說做足宣傳效果。



由高雄市文化局主辦的“駁二動漫祭”今年在12月14日、15日登場，不同以往的是，除了滿滿的精心扮裝的Coser、動漫迷、一般民眾人潮，這次還與“國防部”合作推出的“動漫軍武戰紀”，出動雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機到場助陣。



這兩天的亮點則是“直升機起降秀”，一大早上午7時安排軍方飛來OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，降落在駁二特區草坪上，並在下午3時30分起飛，過程8個小時則讓參觀動漫祭的民眾觀賞、拍照，不過需隔著10公尺遠，無法近距離觀賞，現場有解說人員及介紹板。



另外起飛與降落時，必須離一段安全距離，避免危險，目測大約有50公尺。由於降落時間早，只有軍事迷與晨運民眾到場，但下午正值動漫祭人潮最多的時刻，數千人聚集在駁二草皮上，等待軍方完成起飛前的檢查後，直升機旋翼開始轉動，轟隆轟隆的聲音及引擎排出的熱流，令人震撼，數千人同時拿手機拍下這一刻。